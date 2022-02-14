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Общество14 февраля 2022 4:32

В Омске 436 подростков вакцинировали от COVID-19

Поставка препарата «Спутник-М» происходит каждую неделю
Виктория КОВЕРНЕВА
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Вакцинацию проводят только с согласия родителей

Вакцинацию проводят только с согласия родителей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации омского министерства здравоохранения, более 400 подростков были привиты от коронавирусной инфекции. Также, около 1500 юных омичей состоят в листе ожидания на прививку.

Родители 1395 подростков лично записали своих детей на вакцинацию. Остальные 83 ребёнка зарегистрированы через портал «Госуслуг» и региональный портал «Омскздрав».

По информации минздрава, на прошлой неделе в регион поступило 160 компонентов «Спутник-М», следующая поставка ожидается в течении этой недели.