В Омске 436 подростков вакцинировали от COVID-19

Вакцинацию проводят только с согласия родителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации омского министерства здравоохранения, более 400 подростков были привиты от коронавирусной инфекции. Также, около 1500 юных омичей состоят в листе ожидания на прививку.

Родители 1395 подростков лично записали своих детей на вакцинацию. Остальные 83 ребёнка зарегистрированы через портал «Госуслуг» и региональный портал «Омскздрав».

По информации минздрава, на прошлой неделе в регион поступило 160 компонентов «Спутник-М», следующая поставка ожидается в течении этой недели.