На Омскую область надвигается снежный циклон

Вторые сутки на трассах региона наблюдается туман Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

ГИБДД по Омской области в связи с надвигающимся снежным циклоном напоминает водителям о соблюдении скоростного режима в период непогоды.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается слабый ливневый снег, а также гололедица. Ближе к вечеру заметно похолодает. А уже завтра, 14 февраля, в Омской области похолодает до -27 °С.

- Всем участникам дорожного движения напоминаем о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и правила маневрирования. По возможности, необходимо отменить дальние поездки, - призвали в Госавтоинспекции.