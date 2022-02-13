Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 7:39

На Омскую область надвигается снежный циклон

Водителей призывают быть внимательными на дорогах
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вторые сутки на трассах региона наблюдается туман

Вторые сутки на трассах региона наблюдается туман

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

ГИБДД по Омской области в связи с надвигающимся снежным циклоном напоминает водителям о соблюдении скоростного режима в период непогоды.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается слабый ливневый снег, а также гололедица. Ближе к вечеру заметно похолодает. А уже завтра, 14 февраля, в Омской области похолодает до -27 °С.

- Всем участникам дорожного движения напоминаем о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и правила маневрирования. По возможности, необходимо отменить дальние поездки, - призвали в Госавтоинспекции.