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Общество13 февраля 2022 6:59

Коллективный иммунитет в Омской области снизился на 1,5%

Специалисты связывают это с падением иммунитета ранее привитых жителей
Виктория КОВЕРНЕВА
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Количество заболевших за минувшие сутки в Омской области составило 2668 человек

Количество заболевших за минувшие сутки в Омской области составило 2668 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации сайта Стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Омской области составил 69,7%.

Напомним, что неделей ранее этот показатель был равен 71,2%. Таким образом, коллективный иммунитет в омском регионе в среднем снизился на 1,5%. В целом по стране тоже отмечаются отрицательные значения - с 64,1% до 61,9%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне заявила, что процент падает из-за утраты иммунитета привитых и переболевших россиян более полугода назад.