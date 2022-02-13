Коллективный иммунитет в Омской области снизился на 1,5%

Количество заболевших за минувшие сутки в Омской области составило 2668 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации сайта Стопкоронавирус.рф, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Омской области составил 69,7%.

Напомним, что неделей ранее этот показатель был равен 71,2%. Таким образом, коллективный иммунитет в омском регионе в среднем снизился на 1,5%. В целом по стране тоже отмечаются отрицательные значения - с 64,1% до 61,9%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова накануне заявила, что процент падает из-за утраты иммунитета привитых и переболевших россиян более полугода назад.