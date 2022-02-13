У омича арестовали автомобиль за 380 тысяч рублей по просроченным штрафам

Хозяин автомобиля за несколько миллионов рублей задолжал сотни тысяч за нарушение ПДД. Фото: УМВД по Омской области.

10 февраля около 15.00 часов на улице Конева сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW X6 под управлением мужчины 1985 года рождения.

- В ходе проверки документов установлено, что собственник транспортного средства имеет задолженность по штрафам за нарушения ПДД на общую сумму более 380 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе омского УМВД.

Прибывшими на место сотрудниками службы судебных приставов также принято решение о задержании и помещении транспортного средства на специализированную стоянку до момента погашения долгов.

Госавтоинспекция напоминает, что за неуплату в установленный законом срок штрафов, в том числе за нарушения ПДД, предусмотрена ответственность в виде штрафа в двойном размере, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ. А в некоторых случаях неуплата штрафов может повлечь изъятие имущества должника, например, автомобиля.