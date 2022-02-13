Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 февраля 2022 6:39

У омича арестовали автомобиль за 380 тысяч рублей по просроченным штрафам

BMW X6 отправлен на штрафстоянку до погашения долга
Наталья ВИРКУНЕН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хозяин автомобиля за несколько миллионов рублей задолжал сотни тысяч за нарушение ПДД. Фото: УМВД по Омской области.

Хозяин автомобиля за несколько миллионов рублей задолжал сотни тысяч за нарушение ПДД. Фото: УМВД по Омской области.

10 февраля около 15.00 часов на улице Конева сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW X6 под управлением мужчины 1985 года рождения.

- В ходе проверки документов установлено, что собственник транспортного средства имеет задолженность по штрафам за нарушения ПДД на общую сумму более 380 тысяч рублей, - пояснили в пресс-службе омского УМВД.

Прибывшими на место сотрудниками службы судебных приставов также принято решение о задержании и помещении транспортного средства на специализированную стоянку до момента погашения долгов.

Госавтоинспекция напоминает, что за неуплату в установленный законом срок штрафов, в том числе за нарушения ПДД, предусмотрена ответственность в виде штрафа в двойном размере, либо административного ареста на срок до 15 суток, либо обязательных работ. А в некоторых случаях неуплата штрафов может повлечь изъятие имущества должника, например, автомобиля.