В Саргатском районе Омской области зафиксировали полярное сияние

Последние годы солнечная активность очень высока, поэтому в ближайшие 2 года северные сияния на широте Омска будут наблюдаться чаще

Яркое свечение на небосклоне накануне ночью было зафиксировано в Саргатском районе Омской области. Фотография необычного астрономического явления появилась в паблике омского планетария.

Как пояснил руководитель планетария Владимир Крупко, явление связано с началом роста солнечной активности, поэтому в ближайшие годы такие полярные сияния для нашего региона станут обыденностью.

- Они стали результатом небольшой геомагнитной бури G1 (Kp = 5), связанной с прибытием корональной массы от 6 февраля, - пояснили астрономы.