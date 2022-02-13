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Общество13 февраля 2022 6:39

В Саргатском районе Омской области зафиксировали полярное сияние

Нехарактерное для Сибири астрономическое явление будет появляться еще чаще
Виктория КОВЕРНЕВА
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Последние годы солнечная активность очень высока, поэтому в ближайшие 2 года северные сияния на широте Омска будут наблюдаться чаще

Последние годы солнечная активность очень высока, поэтому в ближайшие 2 года северные сияния на широте Омска будут наблюдаться чаще

Яркое свечение на небосклоне накануне ночью было зафиксировано в Саргатском районе Омской области. Фотография необычного астрономического явления появилась в паблике омского планетария.

Как пояснил руководитель планетария Владимир Крупко, явление связано с началом роста солнечной активности, поэтому в ближайшие годы такие полярные сияния для нашего региона станут обыденностью.

- Они стали результатом небольшой геомагнитной бури G1 (Kp = 5), связанной с прибытием корональной массы от 6 февраля, - пояснили астрономы.