В Омске открылся третий профессиональный турнир промоушена Shlemenko Fighting Championship

Турнир проводится в рамках празднования 200-летия образования Омской области при поддержке регионального Правительства и компании «Газпром нефть».

12 февраля в Омском велотреке состоялось официальное открытие 3-го турнира промоушена SFC: Shlemenko Fighting Championship. Мероприятие посвящено памяти Владимира Зборовского – одного из родоначальников омского рукопашного боя и панкратиона, развивавшего профессиональные бои ММА. Александр Шлеменко – легендарный воспитанник Заслуженного тренера России.

Школа «Шторм» регулярно проводит и Кубок Зборовского. В этом году в соревнованиях по ММА памяти известного тренера участвовало порядка 300 спортсменов. Поединки бойцов в разных весовых категориях 3-х возрастных групп – от 12 до 17 лет – уже прошли, медали нашли своих победителей.

В субботний вечер поклонники смешанных единоборств пристально следят за турниром промоушена Shlemenko Fighting Championship. Почетным гостем спортивного события стал Губернатор региона Александр Бурков.

– Во многом благодаря Александру Шлеменко смешанные единоборства в нашей области сейчас очень популярны. Ими занимаются более 3-х тысяч ребят, и каждый третий – в школе «Шторм». Сегодня в октагоне наряду с бойцами профессиональной команды Александра мы увидим и воспитанников его школы. Противостоять им будут соперники из разных регионов России, а также из Бразилии, Египта, Белоруссии, Казахстана. Это значит, что в профессиональных кругах наш турнир стал престижным событием. И мы с полным правом можем считать его еще одним спортивным брендом Омской области! Сегодняшние соревнования проводятся в рамках празднования 200-летия нашего региона и посвящены памяти заслуженного тренера России Владимира Анатольевича Зборовского. Он был не только выдающимся тренером и мудрым наставником, много сделавшим для развития рукопашного боя и панкратиона в нашем регионе. Благодаря ему сотни неблагополучных мальчишек были спасены от влияния улицы. Секция борьбы дала им путевку в жизнь. А это одна из важнейших социальных функций спорта. Поэтому спортивная общественность нашего региона помнит Владимира Анатольевича и чтит его имя. Желаю всем бойцам этого турнира удачи и веры в себя! В борьбе всегда побеждает тот, кто силен не телом, а духом. Пусть сегодня победит самый стойкий! – напутствовал Александр Бурков.

Президент Союза смешанных боевых единоборств ММА России Радмир Габдуллин отметил, что Сибирь издавна является исторической родиной богатырей земли русской: «Этот турнир олицетворяет мужество, храбрость и решительность тех, кто прилагает усилия для развития нашего вида спорта. Хотелось бы отдельную благодарность выразить Александру Леонидовичу за его активную позицию в развитии смешанных боевых единоборств в Российской Федерации и, конечно же, моему другу и соратнику Александру Шлеменко, который является одним из символов российского ММА на мировой арене. Хотелось бы всех поздравить с этим спортивным событием и с 200-летием Омской области, и выразить надежду, что омская земля будет ежегодно давать чемпионов для популяризации нашего вида спорта на мировых аренах. Спасибо огромное за ваше тепло и гостеприимство, даже в суровый мороз у вас жарко!».

В знак благодарности за всестороннюю поддержку и значительный вклад в развитие смешанных боевых единоборств на территории Омской области Губернатору Александру Буркову от имени Союза «ММА России» и Министерства спорта РФ Радмир Габдуллин вручил почётный знак.

«Я очень рад, что мы с вами делаем уже третий турнир. Поверьте мне, это дорогого стоит. И этого бы ничего не было без вас всех, поэтому спасибо всем за поддержку: компании «Газпром нефть», социальному проекту «Родные города», G-Energy, Александру Леонидовичу Буркову, Правительству региона и всем жителям Омской области. Поздравляю вас с 200-летием Омской области. Вместе мы сила!», - сказал чемпион мира по смешанным единоборствам, основатель промоушена Shlemenko Fighting Championship Александр Шлеменко.

Этот вид спорта успешно развивается на территории Российской Федерации, и его популяризируют своим вниманием выдающиеся личности. И сегодня на турнире присутствовала Евгения Канаева - один из главных символов мировой художественной гимнастики, давний друг и поклонница смешанных единоборств.

Турнир стартовал поединками прелимов. В первом из них дебютант 2-го турнира омич Вячеслав Лобанов встретился с Аббасом Ханом из Бахрейна. Бой завершился досрочно, во 2-м раунде победу техническим нокаутом одержал гость турнира. Отметим, что Аббас Хан пустил первую кровь – Вячеслава Лобанова уводили из октагона под руки. Во втором поединке, который продлился 3 полных раунда, победу единогласным решением судей одержал представитель новосибирского филиала школы «Шторм» Андрей Пуляев. В своем дебютном бою он оказался сильнее соперника из Славянска-на-Кубани Евгения Чернышко. Третий бой завершился также досрочно, во втором раунде победу нокаутом над бойцом из Сыктывкара Виталием Чесноковым одержал омский боец из школы «Шторм» Роман Аракелян.

Зрителей ждут ещё яркие поединки с участием сильнейших бойцов. Болельщики смогут увидеть зрелищные поединки бойцов команды STORM Shlemenko Fight Team против сильнейших спортсменов ММА из Бразилии, Египта, Бахрэйна, Казахстана, Таджикистана, Молдовы и России. В главном бою вечера омич, боец Bellator Алексей Шуркевич сразится в октагоне с соперником Габриелем Гомесом.

Турнир Shlemenko Fighting Championship организован авторской школой единоборств «Шторм» Александра Шлеменко и проводится при поддержке Правительства Омской области и компании «Газпром нефть».