В Омской области прошла юбилейная «Лыжня России-2022»

12 февраля 2022 года в рамках традиционных лыжных соревнований представители органов власти, депутаты, профессиональные атлеты и ветераны спорта преодолели символическую дистанцию в 2022 метра в поддержку российских спортсменов-участников XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине.

Мероприятие объединило более 8 тысяч лыжников по всей Омской области. Любители лыжных гонок состязаются на двух основных дистанциях – 5 и 10 километров. Для самых юных лыжников организован 2-километровый забег. На старты вышли даже дошкольники.

Главной стартовой площадкой в Омске стал стадион государственного аграрного университета на улице Физкультурная, что тоже символично. На церемонии открытия от имени Губернатора Омской области участников одного из ярких зимних спортивных событий года приветствовал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. Самый массовый лыжный забег сегодня проходит в стране уже 40 лет.

«От имени Губернатора Александра Буркова поздравляю всех с этим праздником массового спорта, самого распространенного у нас в Сибири - это лыжные гонки. Сегодня в Пекине эстафетная команда наших лыжниц поборется за медали зимней Олимпиады. С пожеланиями победы мы поддержим их нашим массовым красивым стартом! Всех поздравляю с праздником здорового образа жизни и желаю лёгкой лыжни!», - напутствовал участников забега Дмитрий Крикорьянц.

Для 4-хленего Елисея Афанасьева - это первое в жизни участие в серьёзных соревнованиях. Впервые встав на лыжи несколько недель назад, теперь он практически неразлучен с этим спортивным инвентарём, выданным ему в детском саду для подготовки к «Лыжне России». На прогулку всегда просит маму брать с собой лыжи.

«Мы просто взяли, поставили сына на лыжи, и он поехал, а теперь бегает на перегонки со своей сестрой Евдокией. Мы сами в шоке - не знали, что наши дети умеют так хорошо ходить на лыжах», - поделилась мама двух малышей Ирина. Вместе с супругом они впервые сопровождают детей на спортивных состязаниях, но уже уверены, что сегодня положено начало новой семейной традиции. На лыжный фестиваль сегодня, как и всегда, немало омичей пришло именно семьями.

Если самому младшему участнику лыжного фестиваля всего четыре года, то старшему – 84 года. Григорий Григорьевич Остапенко – марафонец, а ещё и лыжник с большим стажем, не пропустивший ни одной «Лыжни России» с тех пор, как она проводится. Сегодня преодолевают свои дистанции тысячи любителей лыжного спорта в Омске и 18-ти муниципальных районах - Азовском, Большереченском, Горьковском, Знаменском, Любинском, Колосовском, Муромцевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Полтавском, Саргатском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, Усть-Ишимском и Шербакульском районе.

XL открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022» проводится в рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Декада лыжного спорта началась 2 февраля. За десять дней до очного старта был запущен онлайн-формат индивидуальной гонки для всех желающих: достаточно было зарегистрироваться на сайте организаторов и зафиксировать свой результат любым доступным способом, чтобы его учли при подведении общих итогов.

Традиционно «Лыжня России» проводится каждый год во вторую субботу февраля. С 1982 года это самая крупная по числу участников лыжная гонка не только в России, но и в Европе. К стартам допускаются как любители, так и профессиональные спортсмены. Для всех участие в мероприятии бесплатное.