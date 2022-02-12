В Омске у женщины похитили 150 тысяч рублей, представившись старой знакомой

Омичка сообщила данные банковской карты и даже код из смс. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Омской области, полицейские расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с банковского счёта». В соцсетях 57-летнюю омичку обманули на 150 тысяч рублей. Женщине ранее написала старая знакомая и предложила вести переписку в мессенджере. «Подруга» рассказала, что сменила номер телефона. А дальше завертелось: мошенница сообщила о несуществующих накопительных пособиях для граждан старше 40 лет. Она убедила женщину, что пять тысяч рублей поступят после отправки личных данных и номера банковской карты. После операции потерпевшая все-таки связалась с реальной знакомой. Выяснилось, что та ничего не писала. Мошенники просто создали фейковую странницу. А позже похитили у потерпевшей больше 150 тысяч рублей. «Что бы вам ни писали ваши знакомые касаемо денежных операций, всегда перепроверяйте информацию. Перезвоните им и уточните, отправлял ли вам этот человек сообщение. Как правило, внезапное предложение получить пособие или компенсацию — верный признак мошенничества», — обратились к омичам сотрудники УМВД.