Антимонопольщики заподозрили омскую ЦРБ в сговоре с коммерсантами на торгах

В аукционе были указаны шины с несуществующими характеристиками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как сообщили «Коммерческие вести», специалист Омского УФАС России на неделе возбудил дело (п.3 ч.4 ст.11 ФЗ «О защите конкуренции») по факту заключения договора между представителями БУЗОО «Омская центральная районная больница» и ООО «Сибтрансэкспедиция».

В пресс-службе ведомства подтвердили: выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении электронного аукциона на поставку автомобильных камер и шин.

«Установленные заказчиком требования к товару привели к ограничению количества участников закупки. БУЗОО «Омская ЦРБ» заключило контракт с единственным участником – ООО «Сибтрансэкспедиция», указавшим в заявке на участие в аукционе шины с несуществующими характеристиками. По факту в рамках заключенного контракта Общество поставило шины с другими характеристиками», – уточняется в пресс-релизе.

Рассмотрение дела назначено на вторник, 1 марта.