На неделе в Омске ждут пик заболеваемости коронавирусом

В ближайшую неделю нас ждет пик заболеваемости коронавирусом, а затем - спад. Фото: Олег ЗОЛОТО

Омский профессор, директор Омского НИИ природно-очаговых инфекций Николай Рудаков в разговоре с NGS55.RU рассказал, когда в Омской области наступит пик заболеваемости коронавирусом.

Это случится уже на ближайшей неделе. Омикрон-штамм коронавируса довольно рано пришел в Омскую область.

- Думаю, что в пределах недели мы будем идти на снижение, — проговорил ученый.

При этом высокая заболеваемость омикрон-штаммом не слишком поможет в борьбе с новыми штаммами коронавируса: «Особенностью омикрона является то, что слабо вырабатывается иммунитет именно к другим штаммам, в частности к дельте», — объяснил Рудаков.

Сейчас в Омской области суточный прирост заболеваемости достиг 2 629 случаев.