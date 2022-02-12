В Омске стрельба на парковке в начале февраля обернулась уголовным делом

У агрессора изъяли травматический пистолет. Фото: УМВД по Омской области.

Напомним, 2 февраля в Омске произошла стрельба на парковке на ул. 10 лет Октября. Здесь из-за автомобиля, заблокировавшего проезд, произошел конфликт между двумя мужчинами 28 и 48 лет.

Первый получил огнестрельные раны кисти и предплечья. Он приехал в магазин и припарковал автомобиль «Тойота-Марк 2», преградив выезд другой иномарке. Когда вернулся, владелец заблокированного «Пежо» стал сигналить и просил освободить проезд. Между ними произошел конфликт, в ходе которого 48-летний омич произвел выстрел в сторону оппонента.

В итоге полицейскими изъят зарегистрированный травматический пистолет Grand Pover Т12-FM1 и направлен для проведения баллистического исследования в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Омской области, сообщает БК 55.