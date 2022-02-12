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Общество12 февраля 2022 5:56

Стал известен подрядчик, который займется благоустройством территории вокруг «Арены Омск»

Все работы оценены в 49 млн рублей
Наталья ВИРКУНЕН
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Заказчик благоустройства - департамент городского хозяйства омской администрации. Фото: сайт ХК «Авангард».

Заказчик благоустройства - департамент городского хозяйства омской администрации. Фото: сайт ХК «Авангард».

На портале Госзакупок появились данные о том, кто займется благоустройством территории вокруг «Арены Омск». Основным исполнителем выступит ООО «ЗавГор», компания уже имеет большой опыт в сфере благоустройства. Также планируется к выполнению контракта привлечь ООО «Континент» и ООО «Градстрой».

Компании приступят к работе 15 апреля, а завершить их планируют к 1 сентября этого года. Комплексное благоустройство ждет микрорайон Прибрежный. Территорию обозначили в границах улиц Крупской, Лукашевича, Шаронова, Перелёта и прилегающей набережной реки Иртыш. Здесь проведут земляные работы, устроят парковки и проезды, установят бортовые камни, дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.