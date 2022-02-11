Омский предприниматель продает казахстанский воздух за 10 тысяч рублей

Город Алма-Ата, бизнес-центр на проспекте Аль-Фараби. Фото: Александр КОЦ

11 февраля на сайте объявлений появилось сообщение с нестандартным товарным предложением - «Воздухом Казахстана», сообщает «СуперОмск».

На фото в объявлении демонстрируется пустая на вид баночка, завинченная крышкой. При этом цена товара составляет 10 тысяч рублей.

Потенциальные покупатели, видимо, - выходцы из этой страны. В импровизированной инструкции сообщается: «В случае ностальгии вскрыть незамедлительно. Состав: 20 % воздух города Казахстан, 25 % горный воздух Медеу, 5 % запах бешбармака, 5 % – горячих баурсаков, 10 % – запах степей и 35 % – гостеприимство Казахстана. Употреблять регулярно при отъезде за пределы Казахстана и при симптомах тоски».

Предприниматель, адрес регистрации которого числится в Центральном округе города Омска, обещает доставку товара по всей России. Предприниматель добавляет, что есть гарантия возврата денег, если товар не подойдет.