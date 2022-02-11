Омскстат: в январе в Омске значительно подорожала сфера услуг

Рост цен после праздников это частое явление Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омскстате сообщили о повышении и понижении цен на омском рынке в январе. Продовольственные товары повысились более чем на 2%. Дороже других стали овощи и фрукты. При этом на какао, пшено, апельсины, маринованную рыбу и пакетированный чай цена снизилась.

Подорожали товары народного потребления. Выросли в цене стройматериалы, на 8%. Значительно стали дороже товары длительного пользования - мебель, машины, электротехника - до 9,1% в плюсе. Нефтепродукты традиционно выросли в цене на 1,5%, уголь - на 2%.

Сфера услуг тоже стала менее доступной для потребителей - стоимость возросла на 3%. Произошло увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 5%, стоимость составления завещания в нотариальной конторе подорожало на 21,7%. Отмечено увеличение стоимости туруслуг: поездка на отдых в Турцию и ОАЭ подорожали на 15,2% и 11,3% соответственно.

- При этом существенно подешевел проезд в поездах дальнего следования (на 8,6–9,8%), - размещен комментарий на официальном сайте Омсктата.