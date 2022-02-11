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Общество11 февраля 2022 10:28

Омских безбилетников будут штрафовать на 500 рублей

В регионе собираются кратно увеличить размер взыскания для пассажиров без билетов
Наталья ВИРКУНЕН
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Омский общественный транспорт к концу года ждет серьезная реорганизация.

Омский общественный транспорт к концу года ждет серьезная реорганизация.

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Комитет по самоуправлению Законодательного собрания Омской области одобрил внесенную депутатами поправку об увеличении штрафа для безбилетников в общественном транспорте.

Вместо 100-150 рублей с «зайцев» будут взыскивать сразу по 500 рублей. Пока сроки внедрения жестких мер не называют, но несложно предположить, что законодатели региона уверенно идут к реорганизации службы контролеров в общественном транспорте.

Напомним, что ранее депутаты омского Горсовета внесли предложение реанимировать работу этой службы. Сейчас в ней трудится всего два человека, а чиновники настаивают на 70. Омский муниципальный транспорт несет приличные потери из-за такого попустительства.