Омских безбилетников будут штрафовать на 500 рублей

Омский общественный транспорт к концу года ждет серьезная реорганизация. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Комитет по самоуправлению Законодательного собрания Омской области одобрил внесенную депутатами поправку об увеличении штрафа для безбилетников в общественном транспорте.

Вместо 100-150 рублей с «зайцев» будут взыскивать сразу по 500 рублей. Пока сроки внедрения жестких мер не называют, но несложно предположить, что законодатели региона уверенно идут к реорганизации службы контролеров в общественном транспорте.

Напомним, что ранее депутаты омского Горсовета внесли предложение реанимировать работу этой службы. Сейчас в ней трудится всего два человека, а чиновники настаивают на 70. Омский муниципальный транспорт несет приличные потери из-за такого попустительства.