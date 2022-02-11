Александр Бурков провел встречу с Министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым в Москве

На сегодняшний день, по словам Александра Буркова, в Омске уже создана особая экономическая зона, проекты в рамках которой дадут 45 млрд. рублей инвестиций и более 700 новых рабочих мест. Активно используются федеральные инструменты. Так, в перечень новых инвестиционных проектов включено 14 проектов Омской области на 271 млрд. рублей. Защищены заявки по 3 инвестиционным проектам на получение инфраструктурных бюджетных кредитов на сумму 4,27 млрд. рублей. Объем инвестиций по указанным проектам оценивается в 112,8 млрд. рублей.

На ближайшие годы сформирован пул из 35 инвестпроектов, которые находятся в стадии реализации, в том числе проекты АПК. В разработке - еще 10 инвестпроектов высокой степени готовности к запуску, по которым требуются решения на федеральном уровне. Суммарная емкость - более 485 млрд. рублей, планируется создание более 10 тыс. рабочих мест, строительство более 1,25 млн. кв. метров жилья.

«Формируя траекторию развития региона, мы видим проблемы, требующие комплексного подхода к их решению. Это миграционный отток населения, экология, качество городской среды. Эти вопросы требуют к себе особого внимания и комплексного подхода. Поэтому мы совместно со специалистами Минэкономразвития России подготовили проект программы социально-экономического развития региона, в которую войдут мероприятия по развитию инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов и комплексного благоустройства», - подчеркнул Александр Бурков.

В рамках программы для повышения экономической активности запланированы мероприятия по обеспечению инфраструктурой особой экономической зоны, реализация инвестпроектов в АПК, нефтехимии и деревообработке. Для развития инфраструктуры предлагается комплексный проект по жилищной застройке Омска и реконструкция объектов культурного наследия. Особое внимание муниципальным районам области – зафиксированы планы по строительству новых водопроводных сетей и организации качественной сотовой связи. В развитие преимуществ географического расположения региона – проект по созданию логистического парка. Отдельная часть программы посвящена социальной сфере.

«Новая программа должна дать импульс для развития экономики региона. Важно повышать заработные платы и уровень жизни населения в Омской области за счет повышения производительности труда, использования транзитного потенциала и инструментов, которые уже имеются у региона, таких как Особая экономическая зона», - отметил Максим Решетников.