Омский суд приговорил экс-замминистра спорта РФ Шелпакова к условному сроку за растрату

Волейбольный клуб «Омичка» признан банкротом в 2016 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куйбышевский районный суд Омска приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего руководителя волейбольного клуба «Омичка», экс-заместителя министра спорта РФ, бывшего министра спорта региона Сергея Шелпакова.

Его признали виновным в растрате 350 тыс. рублей. Эти деньги в 2015 году правительство региона перечислило в качестве субсидии волейбольному клубу «Омичка», которым на тот момент руководил Шелпаков. Но ушли они на услуги по поиску места проведения учебно-тренировочного сбора в компанию, которую возглавлял его сын.

- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - сообщила пресс-служба омской прокуратуры.

Сам Шелпаков свою вину не признал и ущерб не возместил. Иск о взыскании суммы причиненного ущерба удовлетворен в полном объеме.