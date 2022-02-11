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Общество11 февраля 2022 6:14

Две омские управляющие компании были оштрафованы за ненадлежащее содержание подвалов

Из-за халатности сотрудников ООО «УК на Рабкоровской» и ООО «УК Легион» агрессивных бродячих животных становится больше
Наталья ВИРКУНЕН
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В холодное время года бродячие животные особенно агрессивны.

В холодное время года бродячие животные особенно агрессивны.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как сообщила пресс-служба правительства региона, в связи с участившимися случаями необоснованной агрессии бездомных собак, сбивающихся в стаи и обитающих на территории жилых микрорайонов, госжилинспекция взяла под пристальное наблюдение деятельность городских управляющих компаний.

Главное требование - чтобы помещения подвала и технического подполья были защищены от проникновения грызунов, кошек и собак. На все проёмы, каналы и отверстия должны быть установлены защитные сетки, с размером ячеек 0,5 см.

В 2021 году от правил отступили ООО «УК на Рабкоровской» и ООО «УК Легион», за что были привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. За нарушение предусмотрен штраф для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификация до 3 лет.