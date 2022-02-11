Заключенный из Омска, отбывая наказание в ИК-9, получил квартиру от государства

Зачастую ключи от жилья для детей-сирот торжественно вручает губернатор региона

Ключи от благоустроенной однокомнатной квартиры в Центральном округе Омска получил осужденный из исправительной колонии №9. Информация об этом сегодня, 11 февраля, появилась на сайте службы исполнения наказаний.

Ключи в торжественной обстановке вручал первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Андрей Подгорбунских.

Как оказалось, осужденный Александр С. является сиротой. Рос и воспитывался в детском доме, а после должен был получить квартиру, но, к сожалению, как и многие омичи, которым положена квартира, так и не смог вовремя ее получить. Тогда вопросом занялись сотрудники группы социальной защиты исправительной колонии. Они-то ему и помогли «выбить» долгожданные квадратные метры.

Как отметили в УФСИН, при освобождении Александр С. получит на руки документы, дающие право на проживание в жилом помещении и ключи от квартиры.