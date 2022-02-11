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Общество11 февраля 2022 4:55

В Омской области объявили поиски подрядчика на завершение строительства детского сада в Иртышском

Готовность объекта составляет 91%
Виктория КОВЕРНЕВА
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Подрядчик должен завершить строительство за месяц

Подрядчик должен завершить строительство за месяц

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Правительство Омской области объявило поиски нового подрядчика на завершение строительства детского сада в посёлке Иртышский Омского района. Работы нужно завершить до 20 марта. Начальная цена контракта составляет около 22 млн.рублей.

Напомним, подрядная организация СК "Лидер" сорвала сроки сдачи детского сада. Контракт с ней расторгли 18 января, также компания внесена антимонопольной службой в список недобросовестных поставщиков сроком на два года.

- Новой подрядной организации необходимо будет завершить работы и ввести объект в эксплуатацию. Надеюсь, что в этот раз на участие заявятся организации, которые трезво оценят свои силы и финансовые возможности. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить строительство этого объекта. Уверен, что жители Омского района тоже ждут этого с нетерпением, —отметил и. о. директора «Омскоблстройзаказчика» Дмитрий Пестряков.