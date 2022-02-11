На строительство детсадов и школ в Омской области добавили еще 874 млн рублей

Срывы сроков сдачи объектов власти зачастую связывают с недобросовестными подрядчиками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство Омской области выделит дополнительные 874 млн рублей на два детских сада и три школы. Как пояснили в региональном минстрое, в 2022 году для завершения строительства школы в Исилькуле предусмотрят 127,3 млн. рублей, в Черлаке - 37,3 млн рублей, на детсада в микрорайоне Большие Поля в Омске выделят 116,1 млн рублей и детсада в Большеречье - 14,8 млн рублей.

Среди этих объектов, как минимум, три являются проблемными. На протяжении нескольких лет подрядные организации в силу разных обстоятельств так и не могут достроить образовательные учреждения.

При этом, решением властей в рамках госпрограммы «Развитие системы образования Омской области» предусмотрено увеличение финансирования на 2023 год – на 164,391 млн рублей, на 2024 год – на 169,745 млн рублей.

Также правительство перераспределит деньги для госэкспертизы по общеобразовательной школе на Космическом проспекте. Средства будут перенесены с бюджета 2025 года на 2022.