Омский шорт-трекист сегодня примет участие в отборочных стартах на Олимпиаде в Пекине

Продолжаются соревнования по шорт-треку в олимпийском Пекине. Сегодня на стадионе Capital Indoor Stadium стартуют отборочные соревнования на 500-метровой дистанции. Начало– в 17:18 по омскому времени. Мастер спорта международного класса из Омской области Павел Ситников должен выйти в третьем раунде. Соперниками нашего спортсмена по забегу станут канадец Стивен Дюбуа, итальянец Андреа Кассинелли и украинец Олег Хандей. Всего в квалификации будут участвовать 32 спортсмена. Решающие старты на 500-метровой дистанции пройдут в воскресенье, 13 февраля.

Также в пятницу состоятся полуфиналы в мужской эстафете на 5000 метров. За нашу сборную заявлены все наши мужчины – Павел Ситников, Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Константин Ивлиев и Семен Елистратов. Но кто именно будет участвовать в сегодняшних соревнованиях, станет известно лишь перед стартом. Финалы эстафеты состоятся в заключительный день турнира по шорт-треку – 16 февраля.