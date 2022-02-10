В Омской области перестали ходить автобусы из-за заболевших водителей

Из-за заболеваемости водителей и кондукторов количество общественного транспорта сильно сократили Фото: Мария ЛЕНЦ

Перевозка пассажиров из Тары будет временно приостановлена. Городская администрация сообщила что, из-за массового заболевания сотрудников "Тарского АТП", перевозчик не будет совершать рейсы.

По этой причине, 11 февраля, не будут ходить автобусы по маршрутам №6 («Кафе "Пригородное" – Нефтебаза») и №101 («Тара – Большие Кучки – Орлово – Большие Туралы»). О том, когда транспорт возобновит работу пока неизвестно.