В Омске в аварии на Московке пострадали трое пассажиров такси

Водитель «Лады Весты» не учел свое преимущество на дороге. Фото: Госавтоинспекция

По информации Госавтоинспекции, сегодня, 10 февраля, на пересечении улиц 3-я Станционная и 3-я Ленинградская произошла авария с участием двух автомобилей.

Известно, что водитель автомобиля «Лада Веста» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Рено».

- Прибывшими на место сотрудниками полиции предварительно установлено, В результате ДТП три пассажира автомобиля «Лада Веста» мужчина-1986, женщина-1988, мальчик-2012 г.г.р, доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.