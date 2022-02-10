Омское минимущество продаст право аренды земли на недостроенную парковку на Левобережье

Площадь недостроенной многоэтажной стоянки составляет 7 103 кв. м Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональное министерство имущественных отношений объявило аукцион на право аренды земельного участка для завершения строительства многоэтажной парковки на улице Комарова.

Недострой площадью 691,4 кв. м., по оценке специалистов, готов на 7%. Нужно отметить, что право на участок не является предметом аукциона. Покупатель сможет арендовать земельный участок для завершения строительства. Заявки принимают с 16 февраля по 25 марта включительно.

Напомним, что объект был изъят у предпринимателя Эдуарда Сака по решению Восьмого арбитражного апелляционного суда в связи с прекращением действия договоров аренды земельных участков.