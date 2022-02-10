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Общество10 февраля 2022 9:03

В селе Колосовка Омской области построят школу искусств за 80 млн рублей

Еще 3 млн рублей потратят на ее оснащение оборудованием и инструментами
Виктория КОВЕРНЕВА
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Здание школы появится на месте бывшего дома культуры

Здание школы появится на месте бывшего дома культуры

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

140 детей, проживающих в селе Колосовка, предстоящей осенью смогут пойти в новую школу искусств. Сейчас строители монтируют кирпичную кладку стен образовательного учреждения.

Как рассказали в региональном минкульте, весной планируется закончить с крышей и фасадом. А уже летом в здании будут вестись работы по отделке помещений и их оснащению. Кроме учебных классов, в ДШИ появится большой зрительный зал.

Также для школы планируется купить новую мебель и музыкальные инструменты. На три миллиона рублей будут приобретены: рояль, пианино, баяны, домры, аккордеоны и другие инструменты. Для учащихся художественного отделения закупят новый натурный фонд, гончарный круг и муфельную печь.