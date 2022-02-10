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Общество10 февраля 2022 7:52

Омская таможня изъяла контрафактные товары на сумму более 226 млн рублей

Через российско-казахстанскую границу пытались завезти поддельные духи и «брендовые» вещи
Виктория КОВЕРНЕВА
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Контрафактные товары также выявляли в омских магазинах

Контрафактные товары также выявляли в омских магазинах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 30 тысяч контрафактных товаров на сумму более 226 млн рублей были конфискованы омской таможней в 2021 году. Среди них подделки известных брендов одежды и духов.

Как рассказали в управлении, популярным конфискатом стали спортивная одежда и обувь марок ADIDAS, Reebok, NIKE, PUMA. Также часто встречались подделки туалетной воды Victoria’s Secret и чехлы для смартфонов Apple. По итогам задержаний возбуждено 15 уголовных и 12 административных дел.

– Контрафактные товары выявлялись мобильными группами таможни в приграничных c Казахстаном районах, а также при проведении проверочных мероприятий на внутреннем рынке, – рассказал генерал-майор таможенной службы Константин Стародубцев.