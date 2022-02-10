«Росводоканал Омск» напоминает омичам правила пользования колонками

Воду из колонок преимущественно набирают и используют жители частного сектора. В настоящее время в Омске 898 общественных водоразборов, из них только у 60-ти есть система электроподогрева, а остальные в условиях низких температур могут выйти из строя. Главная причина перемерзания колонок - нарушение правил их эксплуатации. В том числе, использование непредназначенной тары для набора воды, присоединение шлангов и труб.

«При правильной эксплуатации колонки вероятность ее выхода из строя минимальна, - рассказывает директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко. - В частности, для бесперебойного водоснабжения необходимо обеспечить регулярную работу колонки, не допускать её долгого простоя. А вот сливать воду на землю не рекомендуется, так как при сильных морозах из-за этого образуется наледь, которая мешает доступу к механизму, расположенному в колодце, для отогрева, а также не позволяет горожанам безопасно наполнять емкости. Уборка наледи и отогрев одной колонки могут занимать до двух часов работы бригады».

Чтобы не допустить перемерзания колонки, жителям следует соблюдать простые правила эксплуатации:

- при наливании воды рычаг колонки необходимо опускать максимально вниз, чтобы напор был как можно сильнее;

- нельзя надевать на колонку шланг, так как это препятствует полному сливу воды из механизма. Если в корпусе или в водоприёмнике останется вода, то при минусовой температуре она замёрзнет, расширится и колонка временно прекратит подачу воды.

Если же колонка вышла из строя, сообщить об этом необходимо в диспетчерскую предприятия по телефону 75-16-00. Бригада специалистов выедет на адрес и отремонтирует колонку.

Справка: Работоспособность городских водопроводных и канализационных сетей ежесуточно обеспечивают 37 аварийно-восстановительных бригад предприятия.