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Общество10 февраля 2022 7:05

Безработным омичам предлагают создать видеорезюме

Получить услугу можно бесплатно в новом кадровом центре
Виктория КОВЕРНЕВА
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Теперь омичи будут быстрее находить нужного работодателя. Фото: Мэрия Омска

Теперь омичи будут быстрее находить нужного работодателя. Фото: Мэрия Омска

Специалисты нового омского кадрового центра готовы оказать необычную услугу безработным омичам - создать видеорезюме. Такое может помочь в поиске работы.

В зале центрального отделения региональной службы занятости для этого установлены видеокамера и кольцевая светодиодная лампа. Сотрудники службы помогут соискателям правильно и грамотно составить видеообращение.

Перед выступлением на камеру претенденты сначала заполняют резюме в письменном виде, а затем тренируются рассказывать о себе без камеры. Одной из первых резюме в новом формате сделала омичка Кристина Акопян.

- Я записываю видеорезюме впервые. Очень нервничала. Сотрудник кадрового центра посоветовала представить, что я рассказываю о себе другу. Она же помогла расставить акценты в речи, грамотно представить свои навыки и компетенции, – рассказала об опыте Кристина.

После записи резюме разместят на нужном ресурсе и вышлют видеовизитку работодателю. Услуга является частью национального проекта «Демография».