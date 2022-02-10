«Газпром межрегионгаз Омск» подвёл итоги работы с абонентами

В компании «Газпром межрегионгаз Омск» подвели итоги работы с абонентами (населением, пользующимся природным газом) за 2021 год. Как и в предыдущем году, взаимодействие с потребителями газа в основном осуществлялось дистанционными способами. Для оперативного решения вопросов по газоснабжению поставщиком газа был создан новый сервис удаленного взаимодействия – единый кол-центр, который принял и обработал с июля по декабрь больше 36000 телефонных обращений. Ежедневно операторам центра поступало порядка 300 звонков.

В течение года специалисты «Газпром межрегионгаз Омск» проводили системную работу по информированию потребителей о сроках и способах платы за газ, взаиморасчётах, о поверке приборов учёта, причинах образования начислений по нормативу, а также о предусмотренной законодательством ответственности за вмешательство в работу счётчиков и хищение газа. В ходе рейдов по снятию контрольных показаний счётчиков газовиками выявлено и пресечено 25 фактов вмешательства в работу приборов учёта газа и 13 случаев хищения топлива из газопровода.

В 2021 году компания продолжила работу по улучшению платежной дисциплины населения. За год абонентам вручили более 48 тысяч уведомлений о задолженности на общую сумму свыше 283 млн рублей. Приостановлено газоснабжение почти 3 тысячам абонентам-должникам, суммарная задолженность которых превысила 33 млн рублей.

«Газпром межрегионгаз Омск» направил в суды 1265 исковых заявлений (и заявлений о вынесении судебных приказов) на абонентов-должников о взыскании задолженности за потреблённый газ. В пользу поставщика газа вынесено 1078 судебных решений на сумму более 14,6 млн рублей, включая пени.

«На основании ключевых вопросов от абонентов, поступающих в кол-центр, мы дополнили информацию на сайте компании в разделе «Физическим лицам» (https://www.omskregiongaz.ru/subscribers/). В частности, обновлён список документов необходимых для подключения к газовой сети. В текущем году мы продолжим развивать направления уделённого взаимодействия с потребителями. Кроме того, усилим мониторинг взаиморасчётов и среднего газопотребления населения и работу с абонентами-должниками», – рассказала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Елена Лисеенкова.