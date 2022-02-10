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Общество10 февраля 2022 6:00

Суд отказался помогать отстраненным от работы омичам-антиваксерам

Работники отказываются прививаться, из-за чего теряют работу
Виктория КОВЕРНЕВА
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Отстранение сотрудников проводится по всем нормам и правилам

Отстранение сотрудников проводится по всем нормам и правилам

Фото: Олег ЗОЛОТО

Работницы бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Большереченского района посчитали несправедливостью отстранение от работы из-за отсутствия вакцинации. Женщины попытались оспорить приказ, но Омский областной суд отказал им.

Сегодня, 9 февраля, было рассмотрено пять таких жалоб. Суд посчитал требование организации обоснованным, так как все учреждения, где сотрудники работают с людьми, должны прививаться. Этого требует распоряжение губернатора Омской области.

Отметим, что это не редкий случай среди работников предприятий. Сотрудники часто считают что вакцинация и коронавирус - это «медицинский эксперимент».