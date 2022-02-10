Режим «черного неба» и похолодание до -30 градусов прогнозируют в Омске

Морозная погода сохранится в регионе до конца недели Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По информации Обь-Иртышского управления, в ближайшие дни Омская область окажется в поле высокого атмосферного давления. Температура в ночные часы будет опускаться до -33 градусов, осадков не ожидается.

Так, сегодня, 10 февраля, в Омске днем похолодает до -21°C. Преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью до -30°C.

А уже завтра, 11 февраля, температура днем составит около -22°C. В ночные часы температура опустится до -33°C. При прояснении местами до -23°C. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с. Без Осадков.

В субботу, 12 февраля, морозы немного ослабнут, поэтому днем ожидается до -19°C. А вот ночью -25…-30°C. Без существенных осадков, ночью местами изморозь.

Напомним, что сегодня в городе действует режим неблагоприятных метеорологических условий. Такую безветренную погоду еще называют режимом «черного неба». На этот период промышленные предприятия должны снижать количество выбросов в атмосферу.