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Общество10 февраля 2022 5:05

В четырёх омских больницах сменят главврачей

В Городскую больницу №17 перейдёт медик из детской поликлиники
Виктория КОВЕРНЕВА
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Все врачи имеют высокий стаж работы

Все врачи имеют высокий стаж работы

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как сообщает «Город55»,уже сегодня в четырёх городских медучреждениях на управление назначат новых главврачей.

Пост главного врача в детской Городской поликлинике №2 им. В.Е Скворцова займет Елена Шалыгина. Раньше она занимала должность педиатра в Детской городской больнице №1.

Руководителем Городской поликлиники №15 станет Илья Проценко. В 2016 году врач был назначен заместителем главного врача городской поликлиники №2.

Детский невролог Камиль Мингаиров возглавит Городскую больницу №17. Медик работает в Детской поликлинике №2 В. Е. Скворцова.

Врач Дмитрий Ларькин ранее возглавлявший Городскую больницу №17, сейчас возьмёт управление в Городской больнице №9.