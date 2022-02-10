Самолеты компании «Citrus» этим летом полетят из Омска

Старт продаж билетов намечен на весну 2022 года Фото: Дарья АСЛАМОВА

Росавиация разрешила работу авиакомпании-лоукостера «Citrus», которая является дочерней компанией «S7 Airlines».

Напомним, что в прошлом году S7 Group объявила о создании «Citrus». Базовыми для лоукостера должны стать аэропорты Казани и Омска.

Авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из этих городов. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.