Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 февраля 2022 4:34

Самолеты компании «Citrus» этим летом полетят из Омска

Лоукостер получил сертификат эксплуатанта
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Старт продаж билетов намечен на весну 2022 года

Старт продаж билетов намечен на весну 2022 года

Фото: Дарья АСЛАМОВА

Росавиация разрешила работу авиакомпании-лоукостера «Citrus», которая является дочерней компанией «S7 Airlines».

Напомним, что в прошлом году S7 Group объявила о создании «Citrus». Базовыми для лоукостера должны стать аэропорты Казани и Омска.

Авиакомпания уже начала формировать экипажи и приступила к набору пилотов и бортпроводников для выполнения рейсов из этих городов. Предполагается, что продажа авиабилетов откроется этой весной, а старт полетов запланирован на июль.