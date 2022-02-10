АО «Омскавтодор» возглавил Владимир Караванцев из Калачинска

Сейчас расследуется еще одно уголовное дело в отношении Алексея ШИПИЛОВА, как гендиректора АО «Омскавтодор», и Якова ВАГНЕРА, как главы ООО «Стройсервис». Их обвиняют в ограничении конкуренции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым руководителем АО «Омскавтодор» назначен Владимир Караванцев. Информация уже внесена в единый реестр юридических лиц. Правда, пока он все еще формально остается руководителем в ДРСУ №6 в Калачинске.

Напомним, что ранее «Омскавтодор» возглавлял Алексей Шипилов. Однако сейчас против него возбуждено уголовное дело в превышении полномочий и растрате.

По версии следствия, Шипилов в 2019 и 2020 годах заключил договоры с тремя фирмами на поставку щебня и песка. Стройматериалы предназначались для ремонтных работ на дорогах в 9 районах области. Закупки были проведены с нарушением федерального законодательства: без соблюдения конкурентной процедуры и по завышенной цене. Сумма ущерба, причинённого региональному бюджету, составила более 13 млн рублей.