«Росводоканал Омск» благодарит потребителей кубометрами воды

По итогам двух этапов акции «Кубометры в подарок» участие в ней приняли 370 040 лицевых счетов или 70% потребителей омского водоканала.

На старте второго этапа – на 1 октября прошлого года абоненты-физические лица должны были омскому водоканалу 542 млн рублей. В течение четвертого квартала потребители оплатили около 495 млн рублей, в том числе были полностью погашены долги на сумму 61,5 млн рублей по 43 тысячам лицевых счетов.

«Мы благодарим клиентов предприятия, для которых оплата услуг появляется приоритетной статьей бюджета. Десять призовых кубометров холодной воды, которые мы начисляем ответственным плательщикам – приятный бонус за их ответственное отношение к оплате коммунальных услуг. В квитанциях за январь их получат 500 потребителей. Я выражаю благодарность омичам, нашедшим возможность погасить долги в 2021 году и надеюсь, что платежная дисциплина горожан будет сохранена в текущем году, что позволит предприятию бесперебойно выполнять свои обязательства по поставке ресурсов», - подвела итоги акции коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Напомним, оплачивать коммунальные услуги водоснабжения и водоотведения необходимо ежемесячно до 10 числа. Сделать этот можно через мобильное приложение «РВК.Услуги», личный кабинет, с помощью банковских сервисов и терминалов.