В Омске завершено строительство детского сада в посёлке Биофабрика

Также планируется строительство ещё двух детских садов. Фото: Мэрия Омска

Строительство двухэтажного детского сада в посёлке Биофабрика завершено. Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, дошкольное учреждение строилось в рамках национального проекта «Демография».

Общая площадь здания составила 6 тысяч кв.метров, оно рассчитано на 310 мест. Подрядчком была компания ООО «СПК «Сибцентрострой», контракт с ней был заключен в октябре 2020 года. Стоимость строительно-монтажных работ составила 397 млн рублей.

На территории детского сада есть парковка и несколько детских площадок. В прошлом году для оснащения детского сада была закуплена мебель, постельное белье, посуда, игрушки, оборудование для логопедических занятий, музыкальные инструменты и спортивный инвентарь.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» к детскому саду отремонтировали подъезд и обустроили более 20 дополнительных парковочных мест вблизи детского сада.