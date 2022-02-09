В прошлом месяце воздух в Омске все чаще загрязняли фенолом и изопропилбензолом

Превышения зачастую фиксировались в Советском округе Омска Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации Обь-Иртышского управления, в январе 2022 года на протяжении почти полумесяца в Омске был введен режим неблагоприятных метеорологических условий, еще его называют «режим черного неба». В эти дни в городе наблюдалась безветренная погода, поэтому предприятия должны были снижать уровень выбросов.

Также на протяжении месяца специалистами управления отбирались пробы атмосферного воздуха на восьми стационарных постах. 3-4 раза в сутки в пробах проверяли содержание 29 примесей.

- В течение месяца в атмосферном воздухе зарегистрированы превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ (ПДК), установленных главным государственным санитарным врачом РФ: фенола – 1 случай из 414 проб, изопропилбензола - 1 случай из 200 проб, - рассказали в управлении.

К слову, выбросы фенола фиксировали в основном в Советском округе. В целом по городу наблюдался «повышенный» уровень загрязнения воздуха.