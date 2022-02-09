Хоккеисты омского «Авангарда» начали олимпийский турнир в Пекине с победы

В стартовом матче предварительного турнира по хоккею сборная Олимпийского комитета России взяла верх над командой Швейцарии со счетом 1:0. В составе нашей ледовой дружины в матче принимали участие трое игроков омской команды – защитник Дамир Шарипзянов и нападающие Кирилл Семенов и Арсений Грицюк.

Первая и единственная шайба в воротах швейцарцев побывала под занавес стартового периода – за 3 секунды до сирены. Автором гола стал Антон Слепышев, а голевую передачу ему отдал Кирилл Семенов. Вторая двадцатиминутка выдалась богатой на удаления в составах обеих команд, однако изменить счет ни у кого из соперников не получилось. В третьем периоде россияне приложили все усилия, чтобы сохранить преимущество и им это удалось.

Следующим соперником нашей команды по предварительному раунду станет сборная Дании. Матч состоится 11 февраля в 10:10 по омскому времени.