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Общество9 февраля 2022 11:19

Хоккеисты омского «Авангарда» начали олимпийский турнир в Пекине с победы

Кирилл Семенов ассистировал в единственной и победной шайбе нашей сборной в матче со Швейцарией .
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В стартовом матче предварительного турнира по хоккею сборная Олимпийского комитета России взяла верх над командой Швейцарии со счетом 1:0. В составе нашей ледовой дружины в матче принимали участие трое игроков омской команды – защитник Дамир Шарипзянов и нападающие Кирилл Семенов и Арсений Грицюк.

Первая и единственная шайба в воротах швейцарцев побывала под занавес стартового периода – за 3 секунды до сирены. Автором гола стал Антон Слепышев, а голевую передачу ему отдал Кирилл Семенов. Вторая двадцатиминутка выдалась богатой на удаления в составах обеих команд, однако изменить счет ни у кого из соперников не получилось. В третьем периоде россияне приложили все усилия, чтобы сохранить преимущество и им это удалось.

Следующим соперником нашей команды по предварительному раунду станет сборная Дании. Матч состоится 11 февраля в 10:10 по омскому времени.