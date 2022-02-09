В омских трамваях по выходным будут давать спектакль-променад «Следующая остановка»

Мероприятие не будет мешать передвижению других трамваев. Фото: Ольга Цветатий

Зрительным залом станет трамвайный вагон, а декорациями - виды города. В Омске прошел предпоказ необычного спектакля на колесах «Следующая остановка». Первыми зрителями стали омские журналисты, которых пригласили в трамвай маршрута №8.

Именно там разыгралась животрепещущая история молодых людей. В основу рассказа лег сценарий краснодарцев Екатерины и Алексея Пономаревых, который был специально адаптирован для Омска. История, где главные герои имеют трудные отношения с родителями, им кажется, будто старшие ущемляют их и хотят видеть не личность ребёнка, а идеал.

Кстати, актёров в трамвае всего двое, всё остальное - аудиосопровождение, которое транслируется зрителям через беспроводные наушники.

Премьера спектакля состоится 11 февраля. Он будет проходить каждые выходные – субботу и воскресенье. Отправная точка – трамвайное депо, расположенное возле Омского цирка.