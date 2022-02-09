«Росводоканал Омск» оптимизирует параметры водоснабжения

В прошлом году специалисты омского водоканала модернизировали насосное оборудование на двух водопроводных насосных станциях. Новые насосы работают в автоматическом режиме и обеспечивают стабильное давление в водопроводной сети, даже в пиковые часы потребления.

Современные насосы специалисты установили на станциях в Центральном и Октябрьском округах города. Насосные станции на улицах Тухачевского и 75 Гвардейской бригады обеспечивают питьевой водой жильцов трёх 14-этажек и трёх 9-этажек. Суммарно это около 1000 квартир.

«У жителей этих домов нередко случалось снижение напора воды в вечернее время и в выходные дни, в периоды пикового потребления. Теперь такой проблемы больше нет. Устаревшее насосное оборудование, срок эксплуатации которого превысил 12 лет, мы заменили на современное. Это насосы повышения давления датской фирмы Grundfos. А для надежной работы системы водоснабжения, выполнили обвязку новых технологических схем и заменили запорную арматуру. Пуско-наладочные работы провели наши специалисты, которые обслуживают станции», – рассказал директор по производству «Росводоканал Омск» Сергей Голиченко.

Кроме того, в прошлом году проведена полная реконструкция технологических трубопроводов на насосной станции по улице Омской. А это значит, что ещё четыре 9-этажных дома имеют стабильное давление в сети водоснабжения. На четырех водопроводных насосных станциях установили приборы учета воды. Предприятие ежегодно минимизирует технические и коммерческие потери ресурса.

На крупной станции «Советская-1» реализован пилотный проект - монтаж современных регулирующих клапанов, защищающих систему водоснабжения потребителей Советского округа от избыточного давления и гидравлического удара. Если оборудование покажет свою эффективность, то такие приборы будут установлены ещё на двух водопроводных насосных станциях.

Отметим, что в 2021 году было заменено 94 единицы запорно-регулирующей арматуры. Самые крупные задвижки диаметром 600 мм и 800 мм установлены на ВНС «Октябрьская». Для этого пришлось отключить от водоснабжения практически полгорода, но специалисты провели работы за 11 часов, вместо запланированных 24-х.

В 2022 году «Росводоканал Омск» продолжит работы по оптимизации параметров системы водоснабжения областного центра. Насосные станции ждет новое оборудование, полная реконструкция и конечно, установка приборов учета. Работы пройдут, в том числе, и на крупнейшей городской станции «Октябрьская».

Справка: «Росводоканал Омск» обслуживает 15 водопроводных насосных станций (ВНС) 3-го подъёма и 86 ВНС 4-го подъёма.