Делегация Газпромбанка обсудила с главой Омской области совместные планы в области транспортной инфраструктуры

Делегация Газпромбанка посетила Омскую область с рабочим визитом. В ходе деловой поездки топ-менеджмент Газпромбанка во главе с первым вице-президентом Павлом Бруссером провели совещание с губернатором Омской области Александром Бурковым. Как сообщается в пресс-релизе банка, ключевой темой стало создание в регионе транспортной инфраструктуры с участием Банка, в том числе с применением механизмов ГЧП и концессии

Стороны обсудили реализацию проекта строительства Северного обхода Омска. Были намечены этапы и дальнейшие шаги в реализации проекта. Напомним, 3 февраля компанией «ИнфраГЧП-А», входящей в Группу Газпромбанка, осуществлена подача частной концессионной инициативы. Она предусматривает возведение четырехполосной автомобильной дороги протяженностью более 60 км. Планируется, что трасса соединит два шоссе: Р-402 (по направлению в Тюмень) и Р-254 (направление – Новосибирск).

Павел Бруссер подчеркнул: «Строительство объездной трассы – вопрос не только создания современной транспортной инфраструктуры, но и вопрос экологии, комфорта множества людей, ведь в зоне тяготения новой автодороги проживает бо льшая часть горожан». Он также отметил, что Газпромбанк как инфраструктурный мегаигрок заинтересован в модернизации транспортной инфраструктуры такого стратегически важного региона как Омская область.

Руководитель региона и делегация Банка обсудили перспективы всестороннего сотрудничества и по ряду других проектов. Например, лизинг, ГЧП-проекты в медицине, жилищное строительство.

«Сегодня у нас на повестке большой инфраструктурный проект, поручение по которому было дано нашим Президентом еще в прошлом году – строительство Северного обхода. Поэтому хотелось бы в деталях обсудить подходы к его реализации. В настоящее время есть несколько желающих поучаствовать в этом проекте, поэтому нужно проговорить принципиально важные для нашего региона моменты. Практика взаимодействия с банком у нас хорошая, есть наработки. Уверен, что в дальнейшем сотрудничество будет еще более активным и более ярким», – отметил Губернатор Омской области Александр Бурков.

Из других значимых инициатив – предоставление зеленого финансирования на 15 млрд рублей для модернизации Омского НПЗ. Реализуемый по федеральной программе «Чистый воздух» проект предусматривает строительство очистных сооружений на предприятии «Газпром нефти», в результате чего эффективность очистки воды достигнет 99,9%.