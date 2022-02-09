ВТБ: в Омской области в январе выросли продажи ипотеки на 78%

Наибольшим интересом в первый месяц 2022 года у заемщиков ВТБ в Омской области пользовались квартиры в на вторичном рынке. Их доля в выдачах банка составила 71%, увеличившись с января прошлого года на 18 п.п.

Среди действующих программ самой востребованной стала ипотека с господдержкой, по которой ВТБ оформил жителям региона кредитов на сумму более 81 млн рублей. В рамках «семейной ипотеки» ВТБ предоставил кредитов на сумму 59 млн рублей.

Средний размер ипотечного кредита в Омской области за январь 2022 г. достиг 3 млн рублей.

Управляющий ВТБ в Омской области Дмитрий Ким отметил: «По данным аналитического агентства FRG, банк ВТБ в конце 2021 года нарастил долю в новых выдачах ипотечных кредитов в Омской области до 35%. Благодаря ряду факторов – завершению сделок на условиях ранее одобренных кредитов, развитию дистанционных сервисов, вариативности программ кредитования, в том числе возможности оформления ипотеки по двум документам, - мы сохранили высокий темп и в январе текущего года. Что касается вопроса размера кредитных ставок, мы считаем, что при необходимости покупки жилья лучше воспользоваться текущими предложениями от банков и не ждать изменения ситуации в сторону более высоких ценовых параметров».

ВТБ ранее внедрил услугу предодобренной ипотеки,которая позволяет клиенту банка зафиксировать ставку на три месяца и застраховать ее от изменения рыночной конъюнктуры. Предложения формируются банком индивидуально в зависимости от платежеспособности заемщика, их уже получили более 360 тыс. клиентов банка по России.

В январе, по оценкам ВТБ, продажи ипотеки в целом по России выросли на четверть и превысили 327 млрд рублей. ВТБ выдал свыше 18,6 тысяч кредитов более, чем на 77 млрд рублей, показав прирост порядка 70%.

Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015 г.

Банк ВТБ (ПАО).