Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия9 февраля 2022 8:32

В Омске из горящего здания строящейся гостиницы на улице Щербанева эвакуировались 40 рабочих

В ходе ЧП никто не пострадал
Виктория КОВЕРНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар был ликвидирован буквально за 20 минут

Пожар был ликвидирован буквально за 20 минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первом этаже строящегося здания по улице Щербанева произошел пожар. Об этом КП-Омск сообщили в региональном МЧС. Как оказалось, возгорание на стройплощадке произошло на 15 кв.метрах. На момент ЧП на объекте работали 40 человек. Из них никто не пострадал.

- 9 февраля в 11:24 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании по улице Щербанева, находящимся на реконструкции. На момент прибытия пожарных горели вещи б/у на 1 этаже. Площадь пожара 15 кв.м. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 40 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В тушении были задействованы 2 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава.

К слову, горело реконструируемое здание бывшего Облпотребсоюза. Вскоре на его месте должна появиться гостиница, которая будет принимать часть гостей, которые приедут на молодежный чемпионат мира по хоккею.