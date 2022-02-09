В Омске из горящего здания строящейся гостиницы на улице Щербанева эвакуировались 40 рабочих

Пожар был ликвидирован буквально за 20 минут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На первом этаже строящегося здания по улице Щербанева произошел пожар. Об этом КП-Омск сообщили в региональном МЧС. Как оказалось, возгорание на стройплощадке произошло на 15 кв.метрах. На момент ЧП на объекте работали 40 человек. Из них никто не пострадал.

- 9 февраля в 11:24 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном здании по улице Щербанева, находящимся на реконструкции. На момент прибытия пожарных горели вещи б/у на 1 этаже. Площадь пожара 15 кв.м. Самостоятельно до прибытия сотрудников МЧС России эвакуировались 40 человек, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В тушении были задействованы 2 пожарных автомобиля и 9 человек личного состава.

К слову, горело реконструируемое здание бывшего Облпотребсоюза. Вскоре на его месте должна появиться гостиница, которая будет принимать часть гостей, которые приедут на молодежный чемпионат мира по хоккею.