В Омске 650 заявлений подано на монополистов

С каждым годом становиться всё больше нарушений Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Сегодня, 9 февраля, руководитель УФАС по Омской области Вадим Кабаненко рассказал о нарушениях компаний-монополистов, которые работают на территории региона.

Стало известно, что в 2021 году поступило 650 заявлений на нарушения антимонопольного законодательства компаниями-монополистами. Омское УФАС выдало им 26 предупреждений.

По информации руководителя, организацией было проведено пять плановых и неплановых проверок. В результате чего было установлено 20 нарушений антимонопольного законодательства и возбуждено пять административных дел.

Также Вадим Кабаненко отметил, что проверки проводились и в отношении омских чиновников. За минувший год на них жаловались в два раза чаще, чем в 2020. Особое внимание антимонопольщики обращали на закупки в рамках национальных проектов. За 2021 год управление проверило 46 закупок на общую сумму в 5 млрд рублей.

- Выявлено нарушений законодательства контрактной системы при осуществлении проектов «Жильё и городская среда» - 13 нарушений, «Здравоохранения» - 5 нарушений, «Демография» - 4 нарушения. Нарушения были выявлены по требованиям содержания проекта контракта, на содержание заявок на участие в аукционе, к самим участникам закупки, описанию объекта закупки и выявлены нарушения порядка заключения контракта,- уточнил Вадим Кабаненко.