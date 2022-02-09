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Общество9 февраля 2022 6:06

222 сироты в Омской области подали заявления на сертификат для покупки жилья

Документы будут рассматриваться до 20 апреля
Виктория КОВЕРНЕВА
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Оценивать пакет документов будет региональный минстрой

Оценивать пакет документов будет региональный минстрой

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По информации регионального минобразования, на предоставление социальной выплаты детям-сиротам в виде сертификата на приобретение жилья подали заявления 222 омича. Теперь, до 20 апреля пакеты документов рассмотрят в омском минстрое. После чего, одобренный список появится на сайте минобра.

Чиновники напоминают, что претендовать на сертификат могут сироты, достигшие 23-летнего возраста. Они должны быть включены в список лиц, которых необходимо обеспечить жильем. Также должно отсутствовать вступившее в законную силу решение суда об обеспечении жильем.

- Мера социальной поддержки, которая введена у нас в области, несомненно, будет востребована и поможет снять часть напряжения, связанного с предоставлением жилья лицам из числа детей-сирот, - отметили в министерстве образования Омской области.