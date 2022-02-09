После аварии на перекрестке Жукова и Маяковского в Омске в больницу попали пять человек

Судя по кадрам, водитель «Мазды» был отвлечен, раз не заметил машину, ехавшую по главной дороге Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Госавтоинспекции, накануне в Омске на пересечении улиц Жукова и Маяковского произошла авария с участием двух автомобилей. В распоряжении КП-Омск появилось видео момента ДТП.

На кадрах видно, водитель автомобиля «Мазда» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Шкода», после чего одну машину вытолкнуло на бордюр, вторая выехала на встречную полосу.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и его три пассажира, а также пассажир автомобиля «Мазда», девочка 2016 г.р., доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД.

В подробностях аварии сейчас разбирается полиция.