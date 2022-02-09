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Происшествия9 февраля 2022 5:11

После аварии на перекрестке Жукова и Маяковского в Омске в больницу попали пять человек

Среди пострадавших был пятилетний ребенок
Виктория КОВЕРНЕВА
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Судя по кадрам, водитель «Мазды» был отвлечен, раз не заметил машину, ехавшую по главной дороге

Судя по кадрам, водитель «Мазды» был отвлечен, раз не заметил машину, ехавшую по главной дороге

Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Госавтоинспекции, накануне в Омске на пересечении улиц Жукова и Маяковского произошла авария с участием двух автомобилей. В распоряжении КП-Омск появилось видео момента ДТП.

На кадрах видно, водитель автомобиля «Мазда» не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Шкода», после чего одну машину вытолкнуло на бордюр, вторая выехала на встречную полосу.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Шкода» и его три пассажира, а также пассажир автомобиля «Мазда», девочка 2016 г.р., доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД.

В подробностях аварии сейчас разбирается полиция.