Депутат Попов ушёл работать в омскую академию МВД

В омское Заксобрание он избирался в 2016 и 2021 годах. Фото: Инстаграм Игоря Попова

Накануне стало известно об увольнении депутата омского Заксобрания Игоря Попова из Сибирского юридического университета. Свой уход из образовательного учреждения он подтвердил РИА «СуперОмск».

Теперь Попов будет вести преподавательскую деятельность в Омской академии МВД.

- Да, я уволился из Сибирского юридического университета. Продолжаю преподавательскую деятельность в Омской академии МВД профессором кафедры уголовного права, – рассказал собеседник.

Напомним, что депутат уже работал в Омской академии МВД с 2007 по 2011 год доцентом кафедры гражданского права и процесса. Также Игорь Попов является вице-президентом АО «Высокие технологии» и руководит комитетом по социальной политике в областном парламенте.