В Омске на время приостановки плановой медпомощи пациентов проконсультируют онлайн

В поликлиниках омичи смогут получить направления на оказание высокотехнологичной медпомощи и санитарно-курортное лечение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На официальном портале облправительства появился документ за подписью губернатора Александра Буркова о внесении изменений в Распоряжение 19-р.

В одном из пунктов говорится, что с 7 февраля омичи и жители региона не смогут пройти плановые обследования, диспансеризацию и профосмотры. Исключением станут онкобольные, пациенты, которым необходим гемодиализ, а также те омичи, которые приходят на сдачу ПЦР-тестов и за бесплатными лекарствами.

Еще одним любопытным пунктом распоряжения стало поручение омскому минздраву разработать порядок консультаций медиков дистанционно с помощью аудио- и видеозвонков. Таким образом, в скором времени жители региона смогут воспользоваться так называемой телемедициной.