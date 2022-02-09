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Общество9 февраля 2022 4:20

В Омске на время приостановки плановой медпомощи пациентов проконсультируют онлайн

Правительство региона опубликовало изменения в распоряжение № 19-р
Виктория КОВЕРНЕВА
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В поликлиниках омичи смогут получить направления на оказание высокотехнологичной медпомощи и санитарно-курортное лечение

В поликлиниках омичи смогут получить направления на оказание высокотехнологичной медпомощи и санитарно-курортное лечение

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На официальном портале облправительства появился документ за подписью губернатора Александра Буркова о внесении изменений в Распоряжение 19-р.

В одном из пунктов говорится, что с 7 февраля омичи и жители региона не смогут пройти плановые обследования, диспансеризацию и профосмотры. Исключением станут онкобольные, пациенты, которым необходим гемодиализ, а также те омичи, которые приходят на сдачу ПЦР-тестов и за бесплатными лекарствами.

Еще одним любопытным пунктом распоряжения стало поручение омскому минздраву разработать порядок консультаций медиков дистанционно с помощью аудио- и видеозвонков. Таким образом, в скором времени жители региона смогут воспользоваться так называемой телемедициной.