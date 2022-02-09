Омские фигуристки поздравили легенду спорта с победным юбилеем

Во время онлайн общения Ирина Роднина призвала болеть за омских спортсменов и всю нашу сборную на Олимпиаде в Пекине.

Необычная акция прошла сегодня вечером в ледовом дворце имени Ирины Родниной. Юные спортсменки из СШОР № 35, обучающиеся на отделении фигурного катания, подготовили поздравление для знаменитой спортсменки, чье имя носит их родной дворец спорта.

Сегодня исполнилось 50 лет со дня исторической даты – первой золотой олимпийской медали в карьере прославленной фигуристки Ирины Родниной. Тогда – в 1972 году – в Играх в Саппоро советская фигуристка, выступавшая в паре с Алексеем Улановым, не оставила соперникам никаких шансов покорить вершину олимпийского пьедестала.

Юные омички пока лишь мечтают о громких победах на международной арене, но историю любимого вида спорта знают хорошо.

– Сегодня мы с ребятами подготовили для Ирины Константиновны номер с флагами, – рассказала тренер СШОР № 35 Екатерина Шутько. – В нем задействованы уже достаточно профессиональные фигуристы, выступающие по 2-му и 3-му спортивным разрядам. Нам всем очень приятно сегодня быть здесь и лично поздравить легенду нашего спорта! Мы гордимся, что принимаем участие в этой акции. Для ребят пообщаться со спортсменом такого уровня – это что-то невероятное!

Дети не скрывали волнения перед своим выступлением. В руках у них были флаги регионов, чьи команды принимают участие в открывшихся сегодня в Омске межрегиональных соревнованиях по фигурному катанию.

– Если честно, это было так волнительно! Даже коленки немного дрожали, – не скрывала эмоций юная фигуристка Милана Ефимовских. – Ирина Константиновна — замечательная спортсменка. Я восхищаюсь ее выступлениями, они вдохновляют нас на новые победы. Сейчас мы все внимательно следим за Олимпиадой в Пекине. Я особенно болею за Марка Кондратюка, мне нравятся его артистизм, мастерство в прыжках и другие моменты.

Ирина Роднина наблюдала за выступлением фигуристок по видеосвязи. А затем тепло поблагодарила всех причастных к такому необычному поздравлению и поделилась воспоминаниями о том историческом дне: «Когда ты долго-долго идешь к победе и оказываешься на пьедестале, видишь флаг своей страны и слышишь звуки национального гимна… Знаете, эти чувства не передать словами. Но я очень хочу вам пожелать их испытать! Но для этого нужно очень много учиться, работать, слушать своих наставников! Быть чемпионом – большая ответственность. Ведь за тобой – вся страна! Это непросто, иногда даже страшно. Но когда ты чувствуешь поддержку своих болельщиков, этот страх исчезает! Когда за тобой вся страна, это ведь еще и огромная мощь, великая сила!».

Ирина Роднина не могла оставить без внимания зимние Олимпийские игры, которые проходят в эти дни в Пекине.

– У Омской области потрясающая история в спорте, – подчеркнула Ирина Константиновна. – И сегодня ваши представители находятся в Пекине, обязательно болейте за них, ваша поддержка очень важна для спортсменов! Я поддерживаю всю олимпийскую сборную, желаю им высоких результатов и возвращаться домой только с победой!

– Было очень приятно и интересно увидеть Ирину Роднину, – говорит Александра Колмачева. – Я мечтаю сама когда-нибудь выступить на Олимпиаде. А пока болею за всех наших, а особенно за Камилу Валиеву. У нее чистое катание, прекрасные костюмы и огромное мастерство!